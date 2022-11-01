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36 минут назад

Медведев назвал единственную гарантию от мирового конфликта

Рамблер

Полная и окончательная победа России на Украине является гарантией от мирового конфликта. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев назвал единственную гарантию от мирового конфликта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал он.

Медведев процитировал известный тезис на Западе, который гласит, что России «нельзя дать победить в войне». По словам замруководителя Совбеза, он означает, что западные страны хотят «распада нынешней Российской Федерации».

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней РФ», — пояснил Медведев.

А это в свою очередь является «прямым поводом для применения 19 пункта» указа президента России Владимира Путина об Основах госполитики страны в области ядерного сдерживания, добавил он. Таким образом Медведев считает, что происходящее является «прямой провокацией мировой войны с использованием ядерного оружия».

СВО,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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