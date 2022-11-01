Медведев назвал единственную гарантию от мирового конфликта

Полная и окончательная победа России на Украине является гарантией от мирового конфликта. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал он.

Медведев процитировал известный тезис на Западе, который гласит, что России «нельзя дать победить в войне». По словам замруководителя Совбеза, он означает, что западные страны хотят «распада нынешней Российской Федерации».

«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней РФ», — пояснил Медведев.