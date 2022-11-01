Медведев назвал единственную гарантию от мирового конфликта

Полная и окончательная победа России на Украине является гарантией от мирового конфликта. Такое мнение у себя в Telegram-канале высказал заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
«Давайте называть вещи своими именами. Западные страны толкают мир к глобальной войне. И только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», — написал он.
Медведев процитировал известный тезис на Западе, который гласит, что России «нельзя дать победить в войне». По словам замруководителя Совбеза, он означает, что западные страны хотят «распада нынешней Российской Федерации».
«Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина. Цель Украины в войне названа киевским режимом — возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней РФ», — пояснил Медведев.
А это в свою очередь является «прямым поводом для применения 19 пункта» указа президента России Владимира Путина об Основах госполитики страны в области ядерного сдерживания, добавил он. Таким образом Медведев считает, что происходящее является «прямой провокацией мировой войны с использованием ядерного оружия».