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51 минуту назад

Медведев заявил о защите новых регионов России

Lenta.ruиещё 3

Россия всеми возможностями будет защищать жителей новых регионов России. Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Медведев заявил о защите новых регионов России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Решение включить эти регионы в состав России на основании волеизъявления их жителей — навсегда. Мы никому и никогда не позволим отторгнуть упомянутые территории и будем использовать все имеющиеся возможности для защиты живущих там людей», — сказал политик.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин утвердил ратификацию договора и подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав России новых территорий.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,
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