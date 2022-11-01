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1 час назад

В России высказались об ответе за атаки на Севастополь и «Северные потоки»

Lenta.ruиещё 5

Россия не будет зеркально отвечать на атаки на Севастополь и «Северные потоки», заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможными политические и экономические меры.

В России высказались об ответе за атаки на Севастополь и «Северные потоки»
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Участие Лондона в атаках на базирующийся в Севастополе Черноморский флот и газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» не будет оставлено «просто так». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. В Кремле пообещали, что Москва подумает над ответными шагами.

Депутат отметил, что Россия будет предпринимать политические и экономические шаги для того, чтобы ответить и не допустить следующих возможных террористических актов, которые, по его словам, устраивают руководители спецслужб некоторых стран.

«Мы найдем возможность ответа. Мы никогда не выступали и не будем выступать против простых людей. Наши действия не повлекут угрозу для жизни народа. Действия России будут политическими и экономическими», — сказал он.

Ранее Минобороны России обвинило Британию в причастности к атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на Севастополь. По словам представителя оборонного ведомства Игоря Конашенкова, Великобритания была вовлечена в атаку на уровне подготовки британскими военными специалистами украинских военных, ответственных за удар по Севастополю. Также в Минобороны назвали атаку терактом.

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