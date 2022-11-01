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27 минут назад

В Кремле оценили решении Тинькова и Стронского отказаться от гражданства РФ

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение предпринимателя и бывшего владельца «Тинькофф банка» Олега Тинькова и основателя британского финтех-стартапа Revolut Николая Стронского отказаться от российского гражданства. Так, по словам представителя Кремля, у бизнесменов есть такое право, в стране они фактически лишились бизнеса, передает РИА Новости.

Ранее, журнал Forbes, ссылаясь на представителя компании, сообщил, что Сторонский принял решение отказаться от гражданства РФ. Аналогичной информацией ранее поделилась газета The Telegraph, которая сослалась на представителя Revolut. Он, в свою очередь, указал на наличие у бизнесмена гражданства Великобритании. Его, как отмечалось, предприниматель решил сохранить.

В понедельник Олег Тиньков проинформировал о своем решении отказаться от гражданства РФ. Однако позднее пост пропал из социальной сети. Тиньков заявил, что он исчез «загадочным образом».

Олег Тиньков отказался от гражданства России

Ранее сообщалось, что от гражданства России отказался бизнесмен Юрий Мильнер. Он с семьей покинул РФ после того, как к России был присоединен Крым в 2014 году.

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