Президент России Владимир Путин посоветовался с юристами по указу о завершении частичной мобилизации — такой документ издавать не нужно. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «точка поставлена» и частичная мобилизация в России завершена, и никакого нового этапа призыва из запаса в стране не ожидается. Показатель в 300 тысяч человек, указанный в документе президентом, уже достигнут.

Напомним, что частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Накануне Путин объявил о ее завершении.