В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+16° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
39 минут назад

В Кремле поставили точку в вопросе указа о завершении частичной мобилизации

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин посоветовался с юристами по указу о завершении частичной мобилизации — такой документ издавать не нужно. Как пишет ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Имеется в виду, нужен ли указ после окончательного заявления министра обороны Сергея Шойгу о завершении частичной мобилизации. Президент сказал, что он посоветуется с юристами, правовиками. Сообщаем: указ не нужен», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что «точка поставлена» и частичная мобилизация в России завершена, и никакого нового этапа призыва из запаса в стране не ожидается. Показатель в 300 тысяч человек, указанный в документе президентом, уже достигнут.

Напомним, что частичная мобилизация проводилась в России с 21 сентября. Накануне Путин объявил о ее завершении.

Шойгу назвал число направленных на спецоперацию мобилизованных

31 октября в Минобороны РФ заявили, что все мероприятия, выполняемые в рамках мобилизации, прекращены. Военкоматы вернулись к исполнению своих обязанностей в штатном режиме — доукомплектованием Вооруженных сил РФ они будут заниматься за счет добровольцев и кандидатов на контрактную службу.

Политика,Видео,Украина,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
27
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители