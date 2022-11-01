Российские законодатели возьмутся за кочевников

Права российских кочевников должны быть законодательно урегулированы. С предложением принять федеральный закон о статусе кочевого человека, а также прописать статус кочевников-промысловиков и кочующих оленеводов в Арктике выступил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков, сообщает «Таймырский телеграф».

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«На местах своего проживания люди нередко чувствуют административное ограничение доступа к рыбодобыче и традиционной охоте. При этом кочевники являются настоящими участниками экономики — они создают экологичные продукты питания, обеспечивают занятость, платят налоги», — объяснил Ледков на пресс-конференции, приуроченной к саммиту коренных малочисленных народов Арктики.

Он добавил, что на арктических территориях появляется множество новых проектов, и правовое закрепление статуса кочевников облегчит жизнь в условиях конкуренции.

Саммит коренных малочисленных народов Арктики пройдет 2 ноября в Москве и станет частью программы III Всероссийского форума «Народы России». Участники мероприятия рассмотрят подходы к сохранению языков малых народов, потенциал традиционной экономики, трансграничное сотрудничество и другие актуальные вопросы.