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1 час назад

Российские законодатели возьмутся за кочевников

Lenta.ru

Права российских кочевников должны быть законодательно урегулированы. С предложением принять федеральный закон о статусе кочевого человека, а также прописать статус кочевников-промысловиков и кочующих оленеводов в Арктике выступил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Григорий Ледков, сообщает «Таймырский телеграф».

Российские законодатели возьмутся за кочевников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На местах своего проживания люди нередко чувствуют административное ограничение доступа к рыбодобыче и традиционной охоте. При этом кочевники являются настоящими участниками экономики — они создают экологичные продукты питания, обеспечивают занятость, платят налоги», — объяснил Ледков на пресс-конференции, приуроченной к саммиту коренных малочисленных народов Арктики.

Он добавил, что на арктических территориях появляется множество новых проектов, и правовое закрепление статуса кочевников облегчит жизнь в условиях конкуренции.

Саммит коренных малочисленных народов Арктики пройдет 2 ноября в Москве и станет частью программы III Всероссийского форума «Народы России». Участники мероприятия рассмотрят подходы к сохранению языков малых народов, потенциал традиционной экономики, трансграничное сотрудничество и другие актуальные вопросы.

Ранее Ледков призвал принять закон об оленеводстве и предложил официально включить чумработниц в список профессий России. Проработка этого вопроса ведется с 2016 года, но соответствующий федеральный закон власти так и не приняли.

Политика,Григорий Ледков,Совет Федерации,
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