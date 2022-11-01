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42 минуты назад

Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном после взрыва на «Северных потоках»

Lenta.ruиещё 9

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила информацию о якобы переписке между бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном сразу после взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и заявила, что ждет официальный ответ от Лондона. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.

Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Честно говоря, мне все равно, кто и как получил эту информацию. Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it’s done"?» — написала Захарова.

Политика,Лиз Трасс,Мария Захарова,МИД России,
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