Захарова оценила переписку Трасс с Блинкеном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила информацию о якобы переписке между бывшим премьер-министром Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем США Энтони Блинкеном сразу после взрывов на российских газопроводах «Северный поток-1» и «Северный поток-2» и заявила, что ждет официальный ответ от Лондона. Об этом дипломат написала в своем Telegram-канале.