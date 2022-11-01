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8 минут назад

Володин высказался о продлении зерновой сделки

Елена Прошина

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом написал в своем Телеграм канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин высказался о возобновлении зерновой сделки
Фото: ТАССТАСС

«Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4% досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза», - напомнил Володин.

По его словам, на этот раз президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав при этом террористическую сущность киевского режима.

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», - написал спикер.

70 судов заподозрили в нарушении "зерновой сделки"

Ранее в Минобороны РФ заявили, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности зернового коридора.

Политика,Владимир Зеленский,Вячеслав Володин,Минобороны России,Госдума,ООН,ЕС,
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