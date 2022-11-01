Володин высказался о возобновлении зерновой сделки

Возобновление зерновой сделки невозможно, пока коридор безопасности используется для террористических атак. Об этом написал в своем Телеграм канале спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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«Россия предоставила украинской стороне возможность вывоза зерна, которое должно было попасть в наиболее нуждающиеся государства Африки и Азии. Но лишь 3-4% досталось этим странам. А большая часть — богатым государствам Евросоюза», - напомнил Володин.

По его словам, на этот раз президент Украины Владимир Зеленский своими действиями перечеркнул все договоренности, достигнутые при участии Турции и ООН, показав при этом террористическую сущность киевского режима.

«Использование коридора безопасности для террористических атак против кораблей Черноморского флота недопустимо. Зерновой сделки на прежних условиях быть не может», - написал спикер.