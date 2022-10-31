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36 минут назад

Путин назвал «очевидным терактом» взрывы на «Северных потоках»

Илья Родин

Президент России Владимир Путин рассказал на пресс-конференции, что специалисты «Газпрома» были допущены к месту, где произошли взрывы на «Северных потоках». Об этом пишет ТАСС.

Путин назвал «очевидным терактом» взрывы на «Северных потоках»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава государства пояснил, что сегодня, 31 октября, глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил ему о результатах обследования места взрыва на экспортных газопроводах. Президент добавил, что специалисты компании все же были допущены к участию в расследовании.

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При обследовании были обнаружены две воронки. Одна из них достигает трех метров в глубину, вторая - пяти, уточнил Путин.

«Вырвало трубу длиной 40 м, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259, по-моему, метров», - пояснил глава государства.

По оценке Путина, ЧП на «Северных потоках» является «очевидным терактом».

Политика,Алексей Миллер,Владимир Путин,Газпром,
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