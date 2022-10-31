В КПРФ сообщили о предстоящих чистках в московском отделении партии

«Сейчас идёт определённое оздоровление организации. Поставлены задачи касательно и выборов в Мосгордуму, выборов мэра, которые будут предтечей выборам президента. Московская организация является основополагающей, и всегда все контрреволюции происходили в Москве, именно поэтому в условиях определённых вызовов, а вызовы сегодня достаточно нешуточные в стране, московская организация должна в первую очередь отвечать всем требованиям партийной дисциплины, всем уставным требованиям. В своё время была критикуемая ситуация, связанная с московским горкомом, и либеральные активисты оказывали влияние на тех или иных людей. Сейчас это преодолено».