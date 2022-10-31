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17 минут назад

В КПРФ сообщили о предстоящих чистках в московском отделении партии

Говорит Москва

В столичной ячейке наблюдаются проблемы с работой, заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.

В КПРФ сообщили о предстоящих чистках в московском отделении партии
Фото: ТАССТАСС

На партийной конференции он предложил «поставить заслон проникновению в партийные ряды идеологически чуждых элементов, не исполняющих и саботирующих решение партийных органов».

Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что организацию таким образом «оздоравливают». По его словам, это связано с новыми вызовами в стране.

«Сейчас идёт определённое оздоровление организации. Поставлены задачи касательно и выборов в Мосгордуму, выборов мэра, которые будут предтечей выборам президента. Московская организация является основополагающей, и всегда все контрреволюции происходили в Москве, именно поэтому в условиях определённых вызовов, а вызовы сегодня достаточно нешуточные в стране, московская организация должна в первую очередь отвечать всем требованиям партийной дисциплины, всем уставным требованиям. В своё время была критикуемая ситуация, связанная с московским горкомом, и либеральные активисты оказывали влияние на тех или иных людей. Сейчас это преодолено».

Ющенко отметил, что на совещании лидера КПРФ Геннадия Зюганова и Юрия Афонина с членами московской партии были разобраны все ошибки. «Мобилизация ресурсов московского горкома проходит по оптимистичному плану», заключил Ющенко.

Очередное совещание партии КПРФ назначено на 6 ноября.

Политика,Александр Ющенко,Юрий Афонин,Геннадий Зюганов,Мосгордума,КПРФ,Госдума,
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