В КПРФ сообщили о предстоящих чистках в московском отделении партии

В столичной ячейке наблюдаются проблемы с работой, заявил первый зампред ЦК партии Юрий Афонин.
На партийной конференции он предложил «поставить заслон проникновению в партийные ряды идеологически чуждых элементов, не исполняющих и саботирующих решение партийных органов».
Руководитель пресс-службы ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко сообщил радиостанции «Говорит Москва», что организацию таким образом «оздоравливают». По его словам, это связано с новыми вызовами в стране.
«Сейчас идёт определённое оздоровление организации. Поставлены задачи касательно и выборов в Мосгордуму, выборов мэра, которые будут предтечей выборам президента. Московская организация является основополагающей, и всегда все контрреволюции происходили в Москве, именно поэтому в условиях определённых вызовов, а вызовы сегодня достаточно нешуточные в стране, московская организация должна в первую очередь отвечать всем требованиям партийной дисциплины, всем уставным требованиям. В своё время была критикуемая ситуация, связанная с московским горкомом, и либеральные активисты оказывали влияние на тех или иных людей. Сейчас это преодолено».
Ющенко отметил, что на совещании лидера КПРФ Геннадия Зюганова и Юрия Афонина с членами московской партии были разобраны все ошибки. «Мобилизация ресурсов московского горкома проходит по оптимистичному плану», заключил Ющенко.
Очередное совещание партии КПРФ назначено на 6 ноября.