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16 минут назад

Путин извинился перед Пашиняном за осеннюю погоду

Никита Бородкин

Президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Армении Николом Пашиняном за осеннюю погоду. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом он сказал перед началом переговоров касательно ситуации с Нагорным Карабахом, которые прошли в Сочи.

Путин шутливо попросил прощения у Пашиняна за погоду в Сочи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь, осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить», — отметил глава государства.

Напомним, что 31 октября Путин и Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе. Переговоры прошли в преддверии трехстороннего саммита между Москвой, Ереваном и Баку, в котором также примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В ходе переговоров Путин подчеркнул, что сейчас главная задача сторон — обеспечить мир и стабильность в регионе, а также прекратить давнее противостояние между Арменией и Азербайджаном.

Политика,Ильхам Алиев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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