Путин шутливо попросил прощения у Пашиняна за погоду в Сочи

Президент России Владимир Путин извинился перед премьер-министром Армении Николом Пашиняном за осеннюю погоду. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом он сказал перед началом переговоров касательно ситуации с Нагорным Карабахом, которые прошли в Сочи.

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«Прошу прощения за осеннюю погоду, но ничего не поделаешь, осень есть осень. Главное не в этом, главное, что есть возможность встретиться, поговорить», — отметил глава государства.

Напомним, что 31 октября Путин и Пашинян встретились в Сочи, где обсудили урегулирование конфликта в Карабахе. Переговоры прошли в преддверии трехстороннего саммита между Москвой, Ереваном и Баку, в котором также примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.