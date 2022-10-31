Аксенов поручил национализировать связанный с Киевом бизнес в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение, согласно которому имущество организаций и граждан, которые связаны с киевским режимом, будет национализировано. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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В частности, это коснулось бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» и судостроительного завода «Залив». По словам Аксенова, указ об этом будет подписан во вторник, 1 ноября. Он добавил, что соответствующая документация будет направлена в госсовет республики.

Глава Крыма также отметил, что конкретный список национализируемых объектов составили по результатам работы специальной антитеррористической комиссии.

Аксенов указал на сохранение трудовых коллективов. Так, по его словам, сокращать никого не планируют. Но это не касается лиц, которые «выполняли волю своих киевских руководителей», подчеркнул Аксенов.