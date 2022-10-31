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1 час назад

В Крыму решили национализировать принадлежащие Украине имущество

Лера Букина

Глава Крыма Сергей Аксенов дал поручение, согласно которому имущество организаций и граждан, которые связаны с киевским режимом, будет национализировано. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Аксенов поручил национализировать связанный с Киевом бизнес в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В частности, это коснулось бахчисарайского комбината «Стройиндустрия» и судостроительного завода «Залив». По словам Аксенова, указ об этом будет подписан во вторник, 1 ноября. Он добавил, что соответствующая документация будет направлена в госсовет республики.

Глава Крыма также отметил, что конкретный список национализируемых объектов составили по результатам работы специальной антитеррористической комиссии.

Аксенов указал на сохранение трудовых коллективов. Так, по его словам, сокращать никого не планируют. Но это не касается лиц, которые «выполняли волю своих киевских руководителей», подчеркнул Аксенов.

Ранее парламентом Крыма были внесены корректировки в постановление 2014 года, которые предполагают управление собственностью. Так, была установлена возможность признавать собственностью республики имущество недружественных иностранных государств и граждан.

Политика,Сергей Аксенов,Судостроительный завод "Залив",
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