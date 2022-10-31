Глава Минобороны Турции анонсировал разговор с Шойгу

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар собирается обсудить со своим российским коллегой Сергеем Шойгу ситуацию с зерновой сделкой, из которой Россия вышла 29 октября. Как пишет ТАСС, об этом стало известно турецкому телеканалу ТРТ.

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В распространенном заявлении Акар подчеркнул, что Турция выступает за продление зерновой сделки. Эту позицию он собирается довести до российской стороны.

Напомним, что 29 октября, после атаки Украины на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя, Россия объявила о приостановке участия в вывозе сельскохозяйственной продукции из портов Украины. В Минобороны отметили, что теракт со стороны украинских сил готовился под руководством специалистов из Великобритании.