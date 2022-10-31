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1 час назад

Александр Розин назначен замглавы ФСИН

Парламентская газетаиещё 1

Александр Розин назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Александр Розин назначен замглавы ФСИН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этого Розин работал в Министерстве внутренних дел России.

«Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», — подчеркивается в указе.

Этим же документом Розину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.

Как сообщала ранее «Парламентская газета», в июле этого года Генпрокуратура обвинила бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и получении взятки в особо крупном размере.

Политика,Валерий Максименко,Владимир Путин,МВД России,ФСИН,
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