Александр Розин назначен замглавы ФСИН

До этого Розин работал в Министерстве внутренних дел России .

Как сообщала ранее «Парламентская газета», в июле этого года Генпрокуратура обвинила бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и получении взятки в особо крупном размере.