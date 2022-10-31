Александр Розин назначен замглавы ФСИН

Александр Розин назначен заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Соответствующий указ российского президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
До этого Розин работал в Министерстве внутренних дел России.
«Назначить Розина Александра Николаевича заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний», — подчеркивается в указе.
Этим же документом Розину присвоено специальное звание генерал-майора внутренней службы.
Как сообщала ранее «Парламентская газета», в июле этого года Генпрокуратура обвинила бывшего заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия, и получении взятки в особо крупном размере.