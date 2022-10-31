Аксенов поручил национализировать связанный с Киевом бизнес в Крыму

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом... Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — подчеркнул Аксенов, уточнив, что решение о национализации он подпишет 1 ноября.