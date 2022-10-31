В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
27 минут назад

Аксенов поручил национализировать связанный с Киевом бизнес в Крыму

ТК «Звезда»иещё 1

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил национализировать на территории республики имущество связанных с киевским режимом организаций и физических лиц. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Аксенов поручил национализировать связанный с Киевом бизнес в Крыму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дал поручение по национализации находящегося на территории Республики Крым имущества ряда организаций и физических лиц, связанных с киевским режимом... Зарабатывать в Крыму враги России не будут, это принципиальная позиция», — подчеркнул Аксенов, уточнив, что решение о национализации он подпишет 1 ноября.

Глава республики пояснил, что в собственность Крыма перейдет имущество ООО «РусЛайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"», ОАО «Судостроительный завод "Залив"». При этом Аксенов добавил, что сокращений на предприятий не планируется, за исключением уполномоченных представителей акционеров, выполняющих «волю своих киевских руководителей».

Ранее в Донецкой народной республике постановили национализировать предприятия, спонсирующие националистические батальоны.

Политика,Сергей Аксенов,Судостроительный завод "Залив",
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители