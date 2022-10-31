Алиев прибыл в Сочи для участия во встрече с Путиным и Пашиняном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в понедельник в Сочи для участия в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"31 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина прибыл с рабочим визитом в Сочи", - говорится в сообщении на сайте главы Азербайджана.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, Путин, Пашинян и Алиев планируют рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье.