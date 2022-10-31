В Госдуме назвали виновных в срыве «зерновой сделки»

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По словам парламентария, сама «зерновая сделка» на протяжении всего времени вызывала вопросы, поскольку суда из украинских портов отправлялись не в развивающиеся страны, а в Европейский союз. Слуцкий отметил, что представители Владимира Зеленского подключили продовольственный шантаж к ядерному, обвиняя Москву в якобы «пиаре на голоде».

Депутат подчеркнул, что «западные лицемеры в свою очередь продолжают выступать пособниками шантажистов и террористов».

Слуцкий отметил, теракт в Севастополе осуществлялся под прикрытием гуманитарных коридоров по вывозу зерна. Его вели специалисты британского ВМФ. Кроме того, решение по выходу из «зерновой сделки» со стороны России было принято для обеспечения безопасности.