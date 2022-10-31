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32 минуты назад

В Госдуме назвали виновных в срыве «зерновой сделки»

Елена Прошина

Глава комитета Госдумы России по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что представители Великобритании и Украины своими действиями привели к приближению кризиса с продовольствием в мире, сообщает «Московский комсомолец».

В Госдуме назвали виновных в срыве «зерновой сделки»
Фото: ТАССТАСС

По словам парламентария, сама «зерновая сделка» на протяжении всего времени вызывала вопросы, поскольку суда из украинских портов отправлялись не в развивающиеся страны, а в Европейский союз. Слуцкий отметил, что представители Владимира Зеленского подключили продовольственный шантаж к ядерному, обвиняя Москву в якобы «пиаре на голоде».

НАТО призвала Москву срочно возобновить «зерновую сделку»

Депутат подчеркнул, что «западные лицемеры в свою очередь продолжают выступать пособниками шантажистов и террористов».

Слуцкий отметил, теракт в Севастополе осуществлялся под прикрытием гуманитарных коридоров по вывозу зерна. Его вели специалисты британского ВМФ. Кроме того, решение по выходу из «зерновой сделки» со стороны России было принято для обеспечения безопасности.

29 октября Министерство обороны России сообщило, что РФ приостанавливает участие в «зерновой сделке» после совершенного теракта в Севастополе против кораблей Черноморского флота и гражданских судов.

Политика,Владимир Зеленский,Минобороны России,Комитет госдумы по международным делам,НАТО,Госдума,ЕС,
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