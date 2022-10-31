Путин поздравил нового президента Бразилии с победой на выборах

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Луле да Силве по случаю победы на выборах президента Бразилии.

Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю Вашей победы на президентских выборах. Итоги голосования подтвердили Ваш высокий политический авторитет», — говорится в сообщении.

Путин выразил надежду на продолжение конструктивного российско-бразильского сотрудничества на всех направлениях.