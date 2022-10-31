Путин, Алиев и Пашинян встретятся в Сочи

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Как сообщила пресс-служба Кремля, "планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье". На повестке дня также обсуждение восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей.

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В Кремле добавили, что предусмотрены и отдельные беседы Путина с Пашиняном и Алиевым.

Позиция России

Инициатором этой встречи стала российская сторона. В рамках подготовки трехсторонней встречи в пятницу, 28 октября, состоялась внеочередная сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ. Путин тогда отметил, что Москва делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. По его словам, вопреки тому, что все страны находятся в достаточно сложном положении, все заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом. Российский лидер сделал упор на том, что единственно возможным и реалистичным путем к миру может быть тот, который проложен через неукоснительное соблюдение сторонами всех положений совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года и 26 ноября 2021 года.

"Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном", - подчеркнул Путин, признав, что вопрос лишь в том, как найти решения, которые в дальнейшем позволят выйти и на заключение мирного договора.

Позиция Азербайджана

В Азербайджане предстоящая трехсторонняя встреча в Сочи на официальном уровне никак не комментировалась. Тем не менее озвученные ранее заявления руководства страны дают представление о том, какую повестку Баку будет продвигать на переговорах.

Азербайджан выступает за скорейшее начало работы над мирным договором с Арменией. В ходе недавнего визита в Грузию президент страны Ильхам Алиев заявил, что "уже настало время для подписания мирного соглашения". Баку призвал Ереван предпринять реальные шаги в этом направлении и "не затягивать процесс". Азербайджанская сторона еще в марте нынешнего года передала Еревану предложения, содержащие пять базовых принципов нормализации отношений между двумя странами. Они включают в том числе взаимное признание государствами суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ и политической независимости, подтверждение отсутствия территориальных претензий друг к другу и обязательства не предъявлять подобные претензии в будущем, отказ от угроз применения силы. Кроме того, на состоявшейся 2 октября встрече глав МИД двух стран в Женеве Азербайджан представил армянской стороне основные элементы мирного договора. В Баку утверждают, что до сих пор не получили ответа от Еревана на эти инициативы.

Азербайджан также настроен на ускорение делимитации границ на основе карт советского периода. При этом в Баку считают, что вопрос должен решаться в рамках созданных обеими сторонами национальных комиссий, без привлечения внешних игроков. Азербайджан, в частности, отказался от размещения гражданской миссии Евросоюза со своей стороны армяно-азербайджанской границы, согласившись сотрудничать с ней в той мере, в какой это будет касаться Баку.

Предполагается, что на переговорах в Сочи азербайджанская сторона вновь поднимет вопрос разблокирования коммуникаций в регионе, в том числе открытия Зангезурского коридора, который должен соединить основную часть страны с Нахичеванской Автономной Республикой через территорию Армении. В Баку подчеркивают, что это один из ключевых пунктов трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 9-10 ноября 2020 года и настаивают на выполнении Ереваном взятых на себя обязательств, связанных с предоставлением коридора.

Позиция Армении

Армянское правительство неоднократно заявляло, что готово до конца текущего года подписать мирное соглашение с Азербайджаном, однако ожидает от Баку действенных шагов для установления мира в регионе. В частности, в Ереване рассчитывают, что Баку откажется "муссировать тему коридора через территорию Армении для связи с Нахичеванью", что, по мнению армянских властей, препятствует реализации трехстороннего заявления лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года по прекращению военных действий в Нагорном Карабахе.

Вице-премьер республики Мгер Григорян, выступая в Астане на заседании глав правительств стран СНГ, отметил, что в заявлении от 9 ноября 2020 года термин "коридор" употребляется исключительно по отношению к Лачинскому коридору, который обеспечивает безопасность населения и жизнедеятельность Нагорного Карабаха и не имеет никакого отношения к теме разблокировки транспортных связей в регионе".

Кроме этого, в Ереване ожидают, что "азербайджанские ВС оставят оккупированные территории Армении", занятые в результате военных действий в мае 2021 и сентябре 2022 года и вернутся на исходные позиции. Премьер Армении также неоднократно заявлял, что после этого Ереван готов начать работы по делимитации и последующей демаркации границ, которые должны быть основаны на базовых документах СНГ от 1991 года. Армения также добивается начала прямого диалога между армянами Нагорного Карабаха и Азербайджана под эгидой международных организаций, которые должны обеспечить их права, свободы и безопасность.

В пятницу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных РФ, и готова подтвердить это в Сочи. Он также выразил надежду, что Россия поддержит свои предложения.

По словам Пашиняна, на трехсторонней встрече в Сочи он готов подписать документ о продлении мандата российских миротворцев в Нагорном Карабахе на 10, 15 или 20 лет.

"Предлагаю, чтобы президент России выступил с такой инициативой. Я и сам могу сделать это предложение, но российская сторона должна его поддержать", - сказал он в субботу на съезде партии "Гражданский договор", отметив, что не может решить вопрос продления мандата самостоятельно, так как это трехсторонний документ.

О трехсторонних соглашениях

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В продолжение процесса урегулирования 11 января 2021 года в Москве состоялась их встреча. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.

26 ноября 2021 года три лидера снова встретились, на этот раз в Сочи. Они условились предпринимать шаги для повышения уровня стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе, а также обсудили необходимость создания двусторонней комиссии по делимитации границы с последующей ее демаркацией, Россия выразила готовность оказать консультативное содействие по запросу сторон.