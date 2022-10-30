МИД РФ назвал условие для разговора по зерновой сделке

Разговор о дальнейших шагах по зерновой сделке будет уместен только после прояснения всех обстоятельств атаки со стороны Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН по соответствующей теме. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
"В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали. Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН. Будет обсуждаться эта проблема. Вот после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги", - указал замминистра.
Россия в ближайшее время проведет контакты с Турцией и ООН по теме зерновой сделки, заявил Руденко.
"Нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией как [с] участниками стамбульской сделки. Эти контакты будут в ближайшее время", - сказал он.