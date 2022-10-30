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48 минут назад

МИД РФ: разговор о зерновой сделке уместен после прояснения деталей атаки в Черном море

ТАСС

Разговор о дальнейших шагах по зерновой сделке будет уместен только после прояснения всех обстоятельств атаки со стороны Украины на корабли Черноморского флота и заседания Совета Безопасности ООН по соответствующей теме. Об этом заявил в воскресенье журналистам замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

МИД РФ назвал условие для разговора по зерновой сделке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали. Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН. Будет обсуждаться эта проблема. Вот после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги", - указал замминистра.

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Россия в ближайшее время проведет контакты с Турцией и ООН по теме зерновой сделки, заявил Руденко.

"Нам предстоят контакты и с ООН, и с Турцией как [с] участниками стамбульской сделки. Эти контакты будут в ближайшее время", - сказал он.

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