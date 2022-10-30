МИД РФ назвал условие для разговора по зерновой сделке

"В первую очередь нужно выяснить все обстоятельства случившегося. Это полнейшее безобразие нарушает все условия, которые были согласованы ранее, поэтому, наверное, только после того, как станут известны все подробности, детали. Вы знаете, Россия созвала Совет Безопасности ООН. Будет обсуждаться эта проблема. Вот после этого можно говорить о том, какие будут дальнейшие шаги", - указал замминистра.