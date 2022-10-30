Си Цзиньпин оценил отношения с Россией

"В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, демонстрируют высокий уровень устойчивого развития, неуклонно углубляющегося сотрудничества и обменов в разных областях. Непрерывно укрепляется дружба между народами наших стран, что создало широкие перспективы и огромный потенциал для народной дружбы между Китаем и Россией", - заявил китайский лидер.