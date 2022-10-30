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47 минут назад

Си Цзиньпин: отношения России и КНР демонстрируют высокий уровень устойчивого развития

ТАСС

Китайско-российские отношения вступили в новую эпоху и демонстрируют высокий уровень устойчивого развития во всех областях. Об этом говорится в поздравительной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина по случаю 65-летия Общества российско-китайской дружбы.

Си Цзиньпин оценил отношения с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В настоящее время китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, демонстрируют высокий уровень устойчивого развития, неуклонно углубляющегося сотрудничества и обменов в разных областях. Непрерывно укрепляется дружба между народами наших стран, что создало широкие перспективы и огромный потенциал для народной дружбы между Китаем и Россией", - заявил китайский лидер.

Текст обращения зачитал в воскресенье временный поверенный в делах КНР в РФ Сунь Вэйдун на торжественном вечере-концерте.

Си Цзиньпин отметил, что за 65-летнюю историю своего существования Общество российско-китайской дружбы "придерживалось духа дружбы" и сегодня продолжает решать ряд значимых задач.

"Среди важных задач - содействие взаимопониманию, дружбе и доверию между народами двух стран, а также укрепление социальных и общественных основ, дружественных отношений между Китаем и Россией, - продолжил он. - Надеюсь, что Общество российско-китайской дружбы, развивая свои лучшие позиции, сыграет еще большую роль, поспособствует укреплению народов наших стран".

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