Лавров подтвердил готовность Путина к переговорам с Украиной

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам по Украине, остается неизменной. Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, — сказал глава МИД РФ Лавров. — Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом».