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22 минуты назад

Лавров подтвердил готовность Путина к переговорам с Украиной

Lenta.ruиещё 7

Глава МИД России Сергей Лавров подтвердил, что президент страны Владимир Путин по-прежнему готов к переговорам по Украине. Об этом министр иностранных дел РФ заявил в эфире документального фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса» на Первом канале.

«Готовность России, включая ее президента, к переговорам по Украине, остается неизменной. Мы всегда готовы выслушать, какие предложения по снижению напряженности имеют наши западные партнеры, — сказал глава МИД РФ Лавров. — Поэтому, если к нам будут обращаться с реалистичными предложениями, за нами дело не станет, как это было всегда в прошлом».

Лавров: на Западе начали «безответственно играть» с ядерным оружием

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков предложил новую платформу для переговоров Владимира Путина и лидера США Джо Байдена. Он сообщил, что переговоры президентов могут состояться только при желании Соединенных Штатов услышать Россию.

Политика,Видео,СВО,Джозеф Байден,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,Первый канал,
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