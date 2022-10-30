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1 час назад

Умер экс-губернатор Камчатки Михаил Машковцев

ТАССиещё 1

Бывший губернатор Камчатки Михаил Машковцев умер на 76-м году жизни после продолжительной болезни, сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале глава региона Владимир Солодов.

Умер экс-губернатор Камчатки Машковцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"После продолжительной болезни ушел из жизни Михаил Борисович Машковцев. Человек твердых убеждений, губернатор Камчатской области с 2000-го по 2007 годы. Он внес значительный вклад в развитие субъекта, руководя им вплоть до объединения с Корякским округом. Михаил Борисович многие годы отстаивал интересы дальневосточников, ведя активную общественно-политическую работу", - написал Солодов.

Он выразил соболезнования родным и близким Михаила Машковцева. "Светлая память о нем навсегда останется в памяти тех, кто знал и любил его", - отметил Солодов.

В декабре 2000 года Машковцев был избран губернатором Камчатки, в мае 2007 года подал в отставку по собственному желанию.

Политика,Михаил Машковцев,Владимир Солодов,
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