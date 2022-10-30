Лавров: на Западе начали «безответственно играть» с ядерным оружием

В странах Запада появляется все больше политиков, безответственно «играющих» с темой ядерного оружия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«В США и Европе появились политики, пытающиеся безответственно „играть“ с темой ядерного оружия», — цитирует Лаврова ТАСС.

Этим заявлением он выразил обеспокоенность России по поводу того, что Польша «просится в кандидаты» на размещение ядерных бомб США.