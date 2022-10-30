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19 минут назад

Лавров: на Западе начали «безответственно играть» с ядерным оружием

Ura.Ruиещё 2

В странах Запада появляется все больше политиков, безответственно «играющих» с темой ядерного оружия. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Лавров: на Западе начали «безответственно играть» с ядерным оружием
Фото: Ura.RuUra.Ru

«В США и Европе появились политики, пытающиеся безответственно „играть“ с темой ядерного оружия», — цитирует Лаврова ТАСС.

Этим заявлением он выразил обеспокоенность России по поводу того, что Польша «просится в кандидаты» на размещение ядерных бомб США.

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Ранее Польша выразила готовность разместить у себя американское ядерное оружие. Председатель комитета по нацбезопасности и делам обороны Польши Ярослав Качиньский заявил, что такая мера «в значительной степени усилит устрашение Москвы».

Политика,Ярослав Качиньский,Сергей Лавров,
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