За срывом продуктовой сделки стоят Великобритания, США и Украина, заявил парламентарий Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА «Новости».

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По оценке депутата Госдумы, в срыве продуктовой сделки виноват Киев и его кураторы в лице Великобритании и США. Он уточнил, что атака на корабли в Севастополе, обеспечивающие безопасность морского маршрута в рамках соглашения, была заранее спланированной акцией.

Шеремет подчеркнул, что сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции стала ярким примером того, что невозможно договариваться с террористами и их кураторами. Он добавил, что львиная доля вывозимого из Украины зерна досталась Евросоюзу.

Москва готова направить удобрения и зерно в те бедные государства, которые действительно в них нуждаются, напомнил депутат.