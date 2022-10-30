В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
12 минут назад

В Госдуме обвинили три страны в срыве продуктовой сделки

Илья Родин

За срывом продуктовой сделки стоят Великобритания, США и Украина, заявил парламентарий Михаил Шеремет. Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдуме обвинили три страны в срыве продуктовой сделки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По оценке депутата Госдумы, в срыве продуктовой сделки виноват Киев и его кураторы в лице Великобритании и США. Он уточнил, что атака на корабли в Севастополе, обеспечивающие безопасность морского маршрута в рамках соглашения, была заранее спланированной акцией.

Байден отреагировал на решение России по зерновой сделке

Шеремет подчеркнул, что сделка по поставкам сельскохозяйственной продукции стала ярким примером того, что невозможно договариваться с террористами и их кураторами. Он добавил, что львиная доля вывозимого из Украины зерна досталась Евросоюзу.

Москва готова направить удобрения и зерно в те бедные государства, которые действительно в них нуждаются, напомнил депутат.

Ранее сообщалось, что РФ приостанавливает участие в сделке после атаки дронов на корабли Черноморского флота в Севастополе.

Политика,Михаил Шеремет,Госдума,ЕС,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители