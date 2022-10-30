Какие выплаты положены жертвам политических репрессий

Ежегодно 30 октября в России отмечают День памяти жертв политических репрессий, установленный постановлением Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года. Дата отсылает к 1974 году, когда узники лагерей в Мордовии объявили голодовку в знак протеста против политических репрессий в СССР и жестокого отношения к находящимся в местах лишения свободы. Часть пострадавших от тоталитарного режима впоследствии была реабилитирована. Государство поддерживает таких людей на федеральном и региональном уровнях.

Фото: © Владимир Афанасьев/ПГ © Владимир Афанасьев/ПГ

За лагеря и изъятое имущество

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В ноябре 1989 года Верховный Совет СССР принял Декларацию о признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению. А в октябре 1991-го начал действовать российский Закон «О реабилитации жертв политических репрессий». Годом позже появилась Комиссия при Президенте по реабилитации жертв политических репрессий. Резонансными стали дела о реабилитации танцовщика Рудольфа Нуриева, патриарха Тихона и его окружения, деятелей партии меньшевиков — Марка Бройдо, Николая Суханова, ученого-биолога Николая Тимофеева-Ресовского.

Постановлением Правительства от 16 марта 1992 года № 160 жертвам политических репрессий на федеральном уровне гарантирована единовременная денежная компенсация. Право на нее имеют:

граждане России и государств — бывших республик СССР, другие иностранные граждане, лица без гражданства, подвергшиеся политическим репрессиям в виде лишения свободы или помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения на территории России с 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года и реабилитированные правоохранительными органами; те, кто постоянно проживает в России, был лишен свободы или принудительно лечился в психиатрических учреждениях бывших республик СССР, в том числе по решениям советских судебных органов либо военных трибуналов и внесудебных органов за пределами Советского Союза, и реабилитирован компетентными органами этих государств либо госорганами бывшего СССР. При условии, что решение о реабилитации не противоречит российскому законодательству, а заявитель не получал аналогичную компенсацию от других государств; репрессированные по политическим мотивам на территории России и реабилитированные до принятия Закона «О реабилитации жертв политических репрессий»; наследники по закону первой очереди в равных долях, если сам репрессированный компенсацию не получал.

Сумма составит:

из расчета 75 рублей за каждый месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не больше 10 тысяч рублей в общей сложности; за конфискованное имущество — его стоимость или денежная компенсация от 4 до 10 тысяч рублей.

Как разъяснили «Парламентской газете» в Пенсионном фонде, выплату производят по заявлению. Право на нее подтверждают собственные сведения фонда и данные, запрашиваемые им в других организациях.

Если таких нет или они неполные, потребуются справки или их дубликаты:

о реабилитации (выдает полиция); о времени нахождения в местах лишения свободы (также нужно обратиться в полицию); о периоде принудительного лечения в психиатрических учреждениях (выдает организация, где это происходило).

Проживающие за пределами России могут отправить документы по почте. Для этого нужно заверить их у нотариуса или в дипломатическом представительстве (консульстве) страны проживания.

Дополнительные преференции

Власти регионов также вправе самостоятельно предоставлять социальные льготы для пострадавших от репрессий.

Ежемесячную пожизненную денежную компенсацию лицам, подвергшимся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированным, выплачивают в Санкт-Петербурге. В 2022 году ее размер составил 4809 рублей, если человек был репрессирован и отбывал наказание в виде лишения свободы или принудительно помещен в психиатрическое учреждение, и 2406 рублей, если человек был репрессирован и направлен на спецпоселение (в ссылку или высылку) либо трудился в «рабочих колоннах НКВД».

Такие же выплаты предусмотрели и детям репрессированных, находившимся с родителями. Также 2406 рублей положены тем, кто в несовершеннолетнем возрасте остался без родителей вследствие политических репрессий.

В Москве установлена ежемесячная выплата для бывших репрессированных — 2297 рублей, сообщили «Парламентской газете» в Департаменте труда и социальной защиты населения. Кроме того, раз в год можно получить компенсацию за проезд туда и обратно по территории России:

железнодорожным транспортом — в размере 100 процентов; водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом, если нет железнодорожного сообщения — 50 процентов.

Также у репрессированных есть право на:

проезд на городском общественном транспорте и электричках; проезд к месту лечения и обратно; путевку на санаторно-курортное лечение; установку домашнего телефона; услуги по протезированию зубов.

«Выплаты должны быть равноценными на территории всей Российской Федерации. Логично уравнять льготы в субъектах через субсидирование из федерального бюджета. Это было бы справедливо», — отметила в беседе с «Парламентской газетой» член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.