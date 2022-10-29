Атака Вооруженных сил Украины с применением беспилотников в акватории Севастопольской бухты в субботу была самой массированной с начала спецоперации. Об этом заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты", - сказал Развожаев.
По его словам, ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота.
"Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее", - сказал губернатор.
Ранее Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота отбили атаку в акватории Севастопольской бухты, в городе повреждений нет.