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36 минут назад

Глава Севастополя назвал целью атаки ВСУ военные объекты Черноморского флота

ТАССиещё 3

Атака Вооруженных сил Украины с применением беспилотников в акватории Севастопольской бухты в субботу была самой массированной с начала спецоперации. Об этом заявил журналистам губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня ночью была предпринята самая массированная за всю историю [СВО] атака БПЛА и дистанционными управляемыми надводными аппаратами по акватории Севастопольской бухты", - сказал Развожаев.

По его словам, ВСУ пытались поразить военные объекты Черноморского флота.

Появились подробности атаки беспилотников на Севастополь

"Противник пытался нанести удар по объектам военной инфраструктуры Черноморского флота. Все беспилотные аппараты были обнаружены и уничтожены заранее", - сказал губернатор.

Ранее Развожаев сообщил, что силы Черноморского флота отбили атаку в акватории Севастопольской бухты, в городе повреждений нет.

Политика,Видео,Михаил Развожаев,
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