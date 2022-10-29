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34 минуты назад

CNN: Россия дождалась "первых трещин" в позиции США по Украине

Илья Родин

Политолог Стивен Коллинсон в статье для CNN заявил, что власти России дождались «первых трещин» в ранее монолитной позиции США по вопросу поддержки Украины.

Коллинсон подчеркнул, что глава России Владимир Путин терпеливо ждал, пока «надломится» позиция Соединенных Штатов по отношению к Украине.

По его оценке, президенту РФ все же удалось дождаться появления в ней первых признаков раскола.

Конгрессмен Кевин Маккарти, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей, открыто заявил о том, что в случае победы на ноябрьских выборах партия может не одобрить дальнейшие шаги Белого дома по оказанию помощи Киеву, напомнил автор.

Европейская страна напрочь отказалась вести диалог с Путиным

Аналитик пояснил, что даже минимальный намек на смягчение позиции Штатов подбодрит Москву.

Военный эксперт Тед Карпентер раскритиковал ранее власти США за допущенные ошибки во внешней политике. Он призвал США отказаться от заокеанских авантюр.

Политика,Видео,Тед Карпентер,Кевин Маккарти,Владимир Путин,
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