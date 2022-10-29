Подробности многочасовой атаки беспилотников в бухте Севастополя раскрыл губернатор Михаил Развозжаев.

«Сегодня, начиная с 4.30 утра, в течение нескольких часов разные системы ПВО в Севастополе отражали атаки беспилотников. Все БПЛА были сбиты», - написал глава Севастополя в Telegram-канале.

Помимо БПЛА, российские военные уничтожили в акватории и надводный беспилотник.

Развозжаев отметил, что объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука - лопнуло одно оконное стекло. Пострадавших нет.

Рейд сейчас не работает. О возобновлении работы будет сообщено дополнительно.

«Большая просьба не писать, что-где-во сколько вы видели и слышали. И не выкладывать видео», - обратился губернатор к горожанам.

По его словам, «такие данные очень нужны укронацистам», чтобы понять, как выстроена защита Севастополя.