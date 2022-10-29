Посол России обратился к США по вопросу ядерного оружия

Властям США нужно вернуть на родину все размещенное в других странах свое ядерное оружие и ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования, призвал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Об этом сообщает ТАСС.

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Он подчеркнул, что на фоне напряженности и повышенных рисков на ядерных государствах лежит особая ответственность за предотвращение эскалации. Комментируя публикации СМИ, согласно которым США могут ускорить доставку в Европу первых модернизированных ядерных авиабомб В61-12, Антонов указал на то, что из-за близкого расположения к российским границам такие авиабомбы приобретают стратегическое значение, несмотря на их ограниченную мощность и попытки Вашингтона отнести их к тактическому классу.

Антонов добавил, что российский арсенал вооружений аналогичного класса не представляет угрозы для США.

«Все наше тактическое ядерное оружие находится в централизованных хранилищах на территории России и не может представлять угрозы для Соединенных Штатов», — заключил он.