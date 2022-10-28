Посольство РФ направило в МИД Швейцарии ноту протеста

"В ночь с 27 на 28 октября с.г. неизвестные совершили акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, которая является приходом Русской православной церкви. <...> В связи с происшествием Посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в сообщении.