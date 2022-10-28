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25 минут назад

Посольство РФ в Берне направило в МИД Швейцарии ноту протеста

ТАСС

Посольство РФ в Швейцарии направило в МИД ноту протеста по поводу акта вандализма с православной церковью. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба посольства на официальном сайте.

Посольство РФ направило в МИД Швейцарии ноту протеста
Фото: ТАССТАСС

"В ночь с 27 на 28 октября с.г. неизвестные совершили акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, которая является приходом Русской православной церкви. <...> В связи с происшествием Посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных", - говорится в сообщении.

Политика,РПЦ,
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