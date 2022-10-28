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1 час назад

Посол России в Токио заявил о завершении миссии

Алиса Селезнёва

Посол России в Токио Михаил Галузин в ноябре завершает свою миссию. Об этом со ссылкой на источник в российском диппредставительстве пишет РИА Новости.

Посол России в Токио заявил о завершении миссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сроки прибытия нового главы дипмиссии согласовываются», - пояснил источник издания.

В свою очередь, японские СМИ сообщили о том, что в середине ноября в Токио планируется проведение мероприятия по случаю отъезда российского дипломата. Ожидается, что оно будет организовано для японских политических, бизнес кругов, а также журналистов.

Михаил Галузин возглавляет российскую дипломатическую миссию в Японии с января 2018 года.

Ранее Япония поддержала антироссийские санкции, введенные западными странами после начала Россией спецоперации на Украине. В японские санкционные списки попали физические лица, а также более 200 российских компаний и организаций. А в списке запрещенных к экспорту товаров и технологий оказались более 300 наименований, в том числе полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, средства связи, нефтеперерабатывающее оборудование, а также грузовики и бульдозеры.

При этом в октябре правительство Японии приняло решение расширить список индивидуальных санкций в отношении России после вхождения в ее состав республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Под новые санкции попали более 80 россиян и девять организаций.

Политика,Михаил Галузин,
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