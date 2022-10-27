Путин обратился с призывом к американцам и европейцам

Президент РФ Владимир Путин , выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" , обратился с призывом к американцам и европейцам не верить во враждебность России и бороться за рост зарплат, передает РИА Новости.

По его словам, жителям государств Запада также не стоит верить тому, что РФ является их врагом или противником. При этом Путин отметил, что Россия - их друг. Он также подчеркнул, что РФ не является врагом, указав, что у нее никогда не было никаких злобных намерений в отношении стран Европы и США.