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21 минуту назад

Путин призвал жителей ЕС и США не верить во враждебность РФ и бороться за рост зарплат

Газета.Ruиещё 3

Президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", обратился с призывом к американцам и европейцам не верить во враждебность России и бороться за рост зарплат, передает РИА Новости.

Путин обратился с призывом к американцам и европейцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается нашего послания рядовым гражданам западных стран - и Соединенных Штатов, и Европы. Хочу сказать самое главное: боритесь за повышение заработной платы", - сказал глава государства.

По его словам, жителям государств Запада также не стоит верить тому, что РФ является их врагом или противником. При этом Путин отметил, что Россия - их друг. Он также подчеркнул, что РФ не является врагом, указав, что у нее никогда не было никаких злобных намерений в отношении стран Европы и США.

Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20

"Мы знаем, что у нас, у России там очень много друзей. Будем строить свои отношения с так называемым "коллективным Западом", опираясь именно на эту часть населения европейских стран и Соединенных Штатов", - добавил политик.

Ранее Путин заявлял, что недруги России форсировали создание геополитического оружия, сделали ставку на русофобию и неонацистов, превращали Украину в анти-Россию.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,ЕС,
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