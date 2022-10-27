Путин назвал Пелоси «бабушкой» и объяснил, чей Тайвань

Президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на Валдайском форуме, что Москва негативно относится к визитам на Тайвань высокопоставленных американских чиновников. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

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Путин подчеркнул, что многие задаются вопросом, «зачем надо было тащиться этой бабушке [главе Конгресса США Нэнси Пелоси] в Тайвань» на фоне сложной международной повестки.

По его мнению, аналитики видят в этом разнообразные сигналы, тонкие намеки и смыслы.

Вместе с тем, пояснил президент, в этом нет никакого «двойного дна», есть лишь «бред, самоуверенность и чувство безнаказанности».