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17 минут назад

Путин назвал Пелоси «бабушкой» и объяснил, чей Тайвань

Илья Родин

Президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления на Валдайском форуме, что Москва негативно относится к визитам на Тайвань высокопоставленных американских чиновников. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Путин назвал Пелоси «бабушкой» и объяснил, чей Тайвань
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Путин подчеркнул, что многие задаются вопросом, «зачем надо было тащиться этой бабушке [главе Конгресса США Нэнси Пелоси] в Тайвань» на фоне сложной международной повестки.

По его мнению, аналитики видят в этом разнообразные сигналы, тонкие намеки и смыслы.

Путин ответил на вопрос о своем присутствии на саммите G20

Вместе с тем, пояснил президент, в этом нет никакого «двойного дна», есть лишь «бред, самоуверенность и чувство безнаказанности».

Путин уточнил, что Москва воспринимает поездки американской элиты на остров как провокацию, так как считает,что Тайвань - неотъемлемая часть КНР.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,Конгресс США,
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