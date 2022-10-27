Путин рассказал о потерянном доверии к Макрону

Президент Франции Эммануэль Макрон не предупреждал президента России Владимира Путина о том, что французские журналисты записывают разговор двух лидеров. Об этом Путин сообщил в ходе выступления на дискуссионном клубе «Валдай».
По словам российского лидера, после этого он потерял доверие к Макрону.
«Я отрицательно к этому отношусь, меня не предупредили. Форматы общения глав государств надо соблюдать, иначе пропадает доверие, да и неприлично. Я теперь исхожу из того, что их кто-то слушает», — сказал Путин.
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