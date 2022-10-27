Путин рассказал о причинах начать спецоперацию на Украине

Президент России Владимир Путин во время выступления на Валдайском форуме рассказал о причинах, по которым была начата специальная операция. Трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.
Владимир Путин подчеркнул, что западные страны полностью игнорировали интересы России в сфере безопасности.
«Напрочь игнорировали наши интересы в сфере безопасности», - подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что Россия прикладывала значительные усилия для того, чтобы урегулировать отношения с Западом, но в конце прошлого года провалилась очередная попытка разрешить конфликт интересов дипломатическим путем.
Путин добавил, что представители Киева публично отказались от выполнения Минских соглашения. Это означало, что нужно срочно решать вопрос с Донбассом. Москва приняла решение о признании независимости региона.
Было понятно, что республики не выживут самостоятельно. Следовательно, было необходимо включить их в состав РФ, уточнил президент.
В итоге, началась спецоперация. Россия не стала ждать, пока начнет Украина, констатировал Путин.