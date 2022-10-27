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5 минут назад

Путин заявил, что распад СССР разрушил мировое равновесие

Елена Прошина

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР разрушил равновесие во всё мире. Об этом сообщает ТАСС.

Пути: распад СССР разрушил мировое равновесие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Развал Советского Союза – разрушил баланс геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. В котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания второй мировой войны», – сказал он.

27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и выступает на них с речью.

Политика,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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