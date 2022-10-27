Пути: распад СССР разрушил мировое равновесие

«Развал Советского Союза – разрушил баланс геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. В котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания второй мировой войны», – сказал он.