Пути: распад СССР разрушил мировое равновесие

На пленарном заседании Валдайского форума президент России Владимир Путин заявил, что распад СССР разрушил равновесие во всё мире. Об этом сообщает ТАСС.
«Развал Советского Союза – разрушил баланс геополитических сил. Запад почувствовал себя победителем и провозгласил однополярное мироустройство. В котором только его воля, его культура, его интересы имели право на существование. Теперь этот исторический период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается. Уходит в прошлое однополярный мир. Мы стоим на историческом рубеже. Впереди, наверное, самое опасное, непредсказуемое и вместе с тем важное десятилетие со времён окончания второй мировой войны», – сказал он.
27 октября президент России Владимир Путин выступил с речью на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай». Тема заседания 2022 года – «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех». Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Президент регулярно участвует в заседаниях клуба и выступает на них с речью.