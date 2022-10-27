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1 час назад

Захарова пообещала не оставлять без реакции антироссийские заявления властей Молдавии

ТАСС

Россия фиксирует антироссийские заявления официальных лиц Молдавии и не оставит их без реакции. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова не оставит без реакции антироссийские заявления Молдавии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"С озабоченностью наблюдаем за тем, как развивается обстановка в исторически близкой нам Молдавии, там продолжаются многотысячные акции протеста населения, которое недовольно политикой руководства страны", -

"К сожалению, упомянутые события сопровождаются эскалацией антироссийской риторики со стороны официальных лиц страны, а она в принципе уже граничит с откровенной русофобией. Дошло до того, что некоторые депутаты от правящей партии "Действие и солидарность" озвучивают в парламенте призывы признать Россию, как они говорят, террористическим режимом. Мы, конечно, фиксируем подобные антироссийские заявления, и, конечно, они не будут оставаться без реакции", - отметила дипломат.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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