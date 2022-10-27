МИД РФ обратился с призывом к Западу повлиять на Украину

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва призывает Запад повлиять на Киев отказаться от ядерного шантажа, так как это может привести к необратимым последствиям. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей авантюры, и не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом. Потому что все это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан», - сказала Захарова.
Она добавила, что Украина несколько месяцев обстреливала территорию Запорожской АЭС. Атаки на этот объект должны были запустить цепочку мер со стороны Запада, которые пододвинули бы мир на грань ядерной катастрофы.
«Нужен повод для того, чтобы убедить, и Зеленский его придумал: сначала ЗАЭС, теперь "грязная бомба". И он об этом проговорился», - сказала представитель МИД РФ.
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министрами обороны Турции, Франции, Британии и США. Министр выразил обеспокоенность по поводу «возможных украинских провокаций, связанных с «грязной бомбой». По его словам, такое устройство не обладает разрушительным эффектом ядерного взрыва, но может подвергнуть радиоактивному заражению обширные территории.