МИД РФ обратился с призывом к Западу повлиять на Украину

«Мы призываем Запад повлиять на своих украинских подопечных, отказаться от этой опаснейшей авантюры, и не только этой, но и всех тех шагов, мероприятий и действий, которые сопряжены с ядерным шантажом. Потому что все это ведет к необратимым последствиям и возможной массовой гибели ни в чем не повинных мирных граждан», - сказала Захарова.