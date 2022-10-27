Американский чиновник: Путин разрушил планы США на Крым

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что российский президент Владимир Путин разрушил планы США на Крым. Чиновник отметил, что лидеру РФ удалось предотвратить замысел Штатов лишить страну выхода к Черному и Средиземному морям.

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Напомним, до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы на полуострове. Робертс считает, что Путин сумел предвидеть опасность интересам своей страны после госпереворота в Киеве.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», - отметил американский чиновник на своем сайте.

Робертс добавил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после референдумов.