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12 минут назад

Путин разрушил планы США на Крым – американский чиновник

Свободная пресса

Экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что российский президент Владимир Путин разрушил планы США на Крым. Чиновник отметил, что лидеру РФ удалось предотвратить замысел Штатов лишить страну выхода к Черному и Средиземному морям.

Американский чиновник: Путин разрушил планы США на Крым
Фото: ТАССТАСС

Напомним, до 2014 года Россия арендовала военно-морские базы на полуострове. Робертс считает, что Путин сумел предвидеть опасность интересам своей страны после госпереворота в Киеве.

«Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине отменит договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и через него к Средиземному морю», - отметил американский чиновник на своем сайте.

Робертс добавил, что Путин поступил правильно, согласившись принять Крым и Севастополь в состав России после референдумов.

Ранее основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил о том, что Крым абсолютно точно рассматривается Москвой как ключевая часть РФ.

Политика,Илон Маск,Крейг Робертс,Рональд Рейган,Владимир Путин,SpaceX,Правительство Украины,
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