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54 минуты назад

Российский посол назвал возможным диалог Москвы и Киева

Lenta.ru

Российский посол в Великобритании Андрей Келин назвал возможным диалог Москвы и Киева, заявив, что РФ всегда готова искать решение кризиса. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN.

Российский посол назвал возможным диалог Москвы и Киева
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в апреле стороны были близки к тому чтобы обсуждать разрешение конфликта, однако после этого президент Украины Владимир Зеленский юридически сделал невозможным ведение переговоров.

«Мы говорим, что переговоры возможны, мы будем готовы в любое время искать правильное разрешение этого кризиса», — сказал Келин.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс назвал способ урегулировать конфликт на Украине и призвал решать его через диалог и дипломатию Киева и Москвы, а не их переговоры с Западом. По его мнению, если Россия обладает серьезным настроем по отношению к взаимодействию с Украиной, то ей следует остановить обстрелы украинских населенных пунктов.

Политика,Андрей Келин,Нед Прайс,Владимир Зеленский,Госдеп США,
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