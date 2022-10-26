Пескова спросили о ситуации вокруг Ксении Собчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, видели ли в Кремле сообщения о том, что журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Видели», – ответил Песков.
Никаких дополнительных комментариев пресс-секретарь к своему ответу не добавил.
Ранее коммерческий директор Ксении Собчак стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу предъявили обвинения и бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому.
Сама Собчак, согласно имеющимся данным, уехала из России в Литву. Сообщается, что журналистка могла стать подозреваемой по делу о вымогательстве.