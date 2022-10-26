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1 час назад

Пескова спросили о ситуации вокруг Ксении Собчак

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, видели ли в Кремле сообщения о том, что журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Видели», – ответил Песков.

Никаких дополнительных комментариев пресс-секретарь к своему ответу не добавил.

Ранее коммерческий директор Ксении Собчак стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу предъявили обвинения и бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому.

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Сама Собчак, согласно имеющимся данным, уехала из России в Литву. Сообщается, что журналистка могла стать подозреваемой по делу о вымогательстве.

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