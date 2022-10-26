Пескова спросили о ситуации вокруг Ксении Собчак

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов, видели ли в Кремле сообщения о том, что журналистка Ксения Собчак проходит подозреваемой по делу о вымогательстве. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Видели», – ответил Песков.

Никаких дополнительных комментариев пресс-секретарь к своему ответу не добавил.

Ранее коммерческий директор Ксении Собчак стал фигурантом уголовного дела о вымогательстве у чиновников и бизнесменов через Telegram-каналы. По этому же делу предъявили обвинения и бывшему главреду журнала Tatler Ариану Романовскому.