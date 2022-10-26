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51 минуту назад

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина о диалоге

ТАССиещё 6

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало сообщил в среду президенту Украины Владимиру Зеленскому о послании от президента России Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом.

Президент Гвинеи-Бисау передал Зеленскому послание Путина
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Вчера я был в России, встречался с президентом Путиным, который попросил меня передать вам послание, поговорить с вами. Он мне сказал, что готов к переговорам с президентом Зеленским", - сказал Сисоку Эмбало.

Видеозапись совместной пресс-конференции двух президентов размещена в Telegram-канале украинского лидера.

По словам президента Гвинеи-Бисау, он видит себя "носителем определенных импульсов, которые способствуют налаживанию отношений" России и Украины.

"Я сказал в разговоре с Путиным, и таким мое видение остается после встречи с президентом Зеленским, что, если Африка как континент может приложить свои усилия для урегулирования этого конфликта, я готов, это одна из целей, почему я приехал", - добавил он.

Сисоку Эмбало посетил во вторник Москву, где встретился с Путиным. Президент Гвинеи-Бисау заявил российскому коллеге о готовности содействовать диалогу Москвы и Киева, отметив, что африканские страны заинтересованы в скорейшем урегулировании конфликта на Украине.

Политика,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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