НАТО призвала Россию продлить «зерновую сделку»

НАТО обращается к России с призывом пролонгировать «зерновую сделку». Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Румынии, передает РИА Новости.

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«Мы призываем Россию продлить зерновую сделку ООН при участии Турции», - подчеркнул он.

По словам Столтенберг, альянс выступает за обеспечение бесперебойных поставок продовольствия наиболее нуждающимся в этом гражданам.

Ранее о необходимости продлить зерновую сделку сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе переговоров с заместителем генерального секретаря ООН Мартином Гриффитсом.

В Стамбуле ранее были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Среди участников сделки - представители России, Турции, Украины и ООН. Она подразумевает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.