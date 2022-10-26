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36 минут назад

Путин призвал усилить меры безопасности в России

Алиса Селезнёва

Взрыв на Крымском мосту и попытки диверсий на Курской АЭС показывают, что на стратегических объектах должны быть приняты повышенные меры безопасности. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

Такое заявление глава государства сделал в ходе встречи с участниками заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ, которая прошла в режиме видеоконференции.

«[Теракт] на Крымском мосту, попытки диверсий на Курской АЭС, во всяком случае, вокруг атомной электростанции такие диверсии уже совершены, да и многие другие инциденты показывают, что повышенные меры безопасности должны быть предприняты в отношении критически важной транспортной и энергетической инфраструктуры», - заметил Владимир Путин.

По его словам, такие объекты, а также места массового пребывания граждан «должны быть максимально защищены».

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На встрече Путин также обратил внимание на то, что странам СНГ необходимо продолжать совместную работу по противодействию терроризму, и выразил надежду на то, что эффективность действий спецслужб по нейтрализации общих угроз будет расти.

Напомним, что утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате происшествия обрушились два автомобильных пролета и загорелся следовавший по железнодорожным путям состав с цистернами. Погибли четыре человека.

Политика,Видео,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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