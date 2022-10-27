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43 минуты назад

Речь Путина на "Валдае" будут читать и перечитывать, заявил Песков

Газета.Ruиещё 9

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущую речь президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» нужно будет серьезно изучать. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал он.

Как ранее сообщалось, Россия не меняла свою позицию касательно переговоров с Украиной по урегулированию конфликта, а отказ украинской стороны вызван политикой США.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о послании от президента России Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом, представитель Кремля отметил, что «никакого специфического послания» передано не было.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Политика,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,
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