Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущую речь президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» нужно будет серьезно изучать. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал он.

Как ранее сообщалось, Россия не меняла свою позицию касательно переговоров с Украиной по урегулированию конфликта, а отказ украинской стороны вызван политикой США.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о послании от президента России Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом, представитель Кремля отметил, что «никакого специфического послания» передано не было.