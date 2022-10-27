Песков: речь Путина на «Валдае» будут «читать и перечитывать»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что будущую речь президента Владимира Путина на дискуссионном клубе «Валдай» нужно будет серьезно изучать. Об этом сообщает РИА Новости.
«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — сказал он.
Как ранее сообщалось, Россия не меняла свою позицию касательно переговоров с Украиной по урегулированию конфликта, а отказ украинской стороны вызван политикой США.
Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать недавнее заявление президента Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало о послании от президента России Владимира Путина о возможном диалоге между Москвой и Киевом, представитель Кремля отметил, что «никакого специфического послания» передано не было.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.