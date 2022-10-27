Госдума в первом чтении приняла проект о запрете ЛГБТ-пропаганды в кино и книгах

Проект, в частности, включает в себя запрет на ЛГБТ-пропаганду в кино и книгах и информацию, способную вызвать у детей желание сменить пол. Согласно документу, распространение среди несовершеннолетних описания или изображения нетрадиционных сексуальных отношений или предпочтений влечет за собой административную ответственность, которая предусматривает штраф для граждан до 200 тысяч рублей, а для организаций — до 4 миллионов. Иностранцам в случае нарушения закона помимо штрафа грозит депортация. Кроме того, прописан запрет призывов к смене пола среди подростков в интернете, СМИ, аудиовизуальных сервисах и рекламе.