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28 минут назад

Песков анонсировал выступление Путина перед главами спецслужб СНГ

Деловая газета "Взгляд"иещё 9

Президент России Владимир Путин намерен в среду выступить перед руководителями делегаций заседания Совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В режиме видеоконференции президент проведет встречу с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. 51-е заседание очень важное», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он пояснил, что Путин будет выступать перед теми, кто руководит органами безопасности и спецслужбами, обсуждение затронет актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Также в среду глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.

А вечером Путин начнет подготовку к участию в заседании Валдайского клуба, оно пройдет 27 октября. Президент выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников. Модератором мероприятия будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов.

Политика,Федор Лукьянов,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Валдайский клуб,Совет безопасности РФ,
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