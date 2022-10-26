Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин намерен в среду выступить перед руководителями делегаций заседания Совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«В режиме видеоконференции президент проведет встречу с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. 51-е заседание очень важное», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Он пояснил, что Путин будет выступать перед теми, кто руководит органами безопасности и спецслужбами, обсуждение затронет актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.
Также в среду глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.
А вечером Путин начнет подготовку к участию в заседании Валдайского клуба, оно пройдет 27 октября. Президент выступит с обширной речью и ответит на вопросы участников. Модератором мероприятия будет директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба «Валдай» Федор Лукьянов.