Кремль анонсировал оперативное совещание Путина с Совбезом

Президент России Владимир Путин намерен в среду выступить перед руководителями делегаций заседания Совета глав органов безопасности и спецслужб стран СНГ, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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«В режиме видеоконференции президент проведет встречу с главами делегаций 51-го заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ. 51-е заседание очень важное», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Он пояснил, что Путин будет выступать перед теми, кто руководит органами безопасности и спецслужбами, обсуждение затронет актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности.

Также в среду глава государства проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза России.