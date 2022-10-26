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1 час назад

Володин: Украина потеряла способность существовать как государство, став колонией США

Газета.Ruиещё 15

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин утверждает, что Украина утратила способность существовать в дальнейшем как полноценное государство и стала колонией Соединенных Штатов. Об этом сообщается в Telegram-канале российского парламентария.

Володин назвал Украину колонией США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Украина потеряла способность существовать как государство. Украина оккупирована НАТО. Страна стала колонией США. Приказы Киеву отдаются из Вашингтона. ВСУ управляются Пентагоном», — утверждается в посте Володина.

Также спикер Госдумы добавил, что киевский режим не способен самостоятельно выполнять социальные обязательства перед украинцами. Нет денег, в том числе, на пенсии и зарплаты, считает Володин.

«Финансовая система страны разрушена. Более 100 млрд долларов долгов необходимо возвращать», — добавил российский депутат.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Политика,СВО,Вячеслав Володин,Владимир Путин,НАТО,Госдума,Пентагон,
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