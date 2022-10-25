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2 часа назад

Минэнерго Турции сообщило о начале работы по созданию совместного с Россией газового хаба

Газета.Ruиещё 12

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез заявил, что принципиальное соглашение с Россией по созданию газового хаба достигнуто, и турецкая сторона уже начала работы на своей территории, сообщает РИА Новости. "Сначала мы рассмотрим нашу часть работы. Мы начали это. Друзья работают в Botaş, Epiaş. У нас всегда была цель стать газовым центром и центром торговли. В принципе, достигнуто соглашение относительно переговоров", - рассказал Донмёз. 12 октября российский президент Владимир Путин сообщал, что Российская Федерация могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Позднее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что договорился с Путиным о создании газового хаба для снабжения европейских стран топливом. Ранее министр промышленности и торговли Чехии Юзеф Сикела выразил надежду, что европейские страны не будут закупать газ из России по газовому хабу в Турции.

Минэнерго Турции сообщило о начале работы по созданию совместного с Россией газового хаба
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Политика,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,
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